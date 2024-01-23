وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200".

ومنذ 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا إسرائيليا بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القضاء" على حركة "حماس" بعد الهجمات التي شنّتها في السابع من أكتوبر وأدت إلى مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا نُقلوا إلى قطاع غزة حيث لا يزال 132 منهم محتجزين، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في غزة باشرتها في 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 25000 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.