وحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، فإن أهم ملامح المبادرة الإسرائيلية للصفقة هي:

إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس "من غير الجنود".

وقف إطلاق نار لفترة طويلة لم تحددها القناة.

انسحاب تكتيكي للجيش الإسرائيلي من عدة مناطق في قطاع غزة.

‏إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، من دون تحديد عدد.

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، كانت إسرائيل تتوقع الحصول على رد على المبادرة من قبل الوسيط القطري، الإثنين، لكن الرد تأخر وفقا للتقديرات الإسرائيلية بسبب العملية العسكرية في خانيونس.

وتتوقع إسرائيل تلقي رد خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق "مكان".

وتتزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل العمل على إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لا يزالوا داخل قطاع غزة.

والإثنين لمح نتنياهو إلى وجود مبادرة إسرائيلية بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وقال نتنياهو، خلال لقائه ممثلي أهالي المحتجزين في مكتب رئيس الوزراء: "خلافا لما يقولون، لا يوجد اقتراح حقيقي من حماس. أقول هذا بكل وضوح قدر استطاعتي، لأن هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي لا بد أنها تؤلمكم".

وتابع: "في المقابل، هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في التفاصيل".