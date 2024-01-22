وأكد الجيش مقتل 3 ضباط، ليرتفع عدد قتلى العسكريين الإسرائيليين في المعارك البرية داخل غزة إلى 198.

كما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بتعرض 7 جنود لإصابات خطيرة.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، إن "الهجوم الجديد في خانيونس قد يكون الأكثر قوة منذ أوائل ديسمبر، عندما دخلت القوات لأول مرة إلى أجزاء أخرى من عاصمة حماس الجنوبية".

وأضافت أن "الفرقة 98 الإسرائيلية جندت العناصر والمدفعية والدبابات والدعم الجوي، وحاصرت غرب خانيونس الذي كان الجيش يتجنبه".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي شن، صباح الإثنين، غارات جوية عدة، لتسهيل تحرك القوات البرية إلى المناطق الجديدة.

وخلال الأسابيع السبعة الماضية، تركزت هجمات القوات الإسرائيلية على الأجزاء الشمالية والشرقية لخانيونس.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن وصف غرب خانيونس بأنه "قلب عمليات حماس".

وذكر أيضا أنه "يدرك أن هذا الجزء من خانيونس هو المنطقة الأكثر كثافة في المدينة، من حيث وجود مساحة أقل للمناورة وعدد أكبر من المدنيين والمواقع الحساسة، بما في ذلك المستشفيات".

وكشفت "جيروسالم بوست" أنه "قتل حوالي 50 مقاتلا من حماس، بما في ذلك قائد سرية، الإثنين.