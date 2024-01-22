ودب خلاف بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل، وقال الأول مطلع هذا الأسبوع إنه لن يتنازل عن "السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي غربي نهر الأردن".

وردا على سؤال عن تصريحات نتنياهو، قال المتحدث باسم سوناك للصحفيين: "من المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأضاف المتحدث: "موقف المملكة المتحدة لم يتغير وهو أن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل سالمة وآمنة، هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم".

وتركز الجهود الدولية منذ فترة طويلة على حل الدولتين لوضع حد للصراع، لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.

وأيدت بريطانيا "حق إسرائيل في الرد على حماس"، بعد الهجوم الذي شنته الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وتطالب الحكومة البريطانية إسرائيل أيضا باحترام القانون الإنساني ووقف القتال في غزة، للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وتقول الحكومة إنها تريد "وقفا دائما لإطلاق النار يرتكز على إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، من أجل الحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وقال المتحدث: "من الواضح أن هناك طريقا طويلا للتعافي وتحقيق الأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، لكننا سنواصل دعمنا القائم منذ أمد طويل لحل الدولتين طالما اقتضى الأمر ذلك".