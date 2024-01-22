وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الغارات الإسرائيلية تواصلت الإثنين على عدة بلدات في الجنوب، إذ تعرضت أطراف بلدة راميا في القطاع الأوسط من جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط من جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجمت مقاتلات سلاح الجو في وقت سابق من اليوم مبنى عسكريا في منطقة مارون الراس كان يقيم فيه عناصر من منظمة حزب الله. بعد الهجوم على المبنى يمكن مشاهدة العديد من الانفجارات الفرعية التي تدل على أسلحة في المكان".

كما تعرضت نقاط مراقبة وبنية عسكرية لحزب الله لهجمات، في مناطق مرفين وشحين والطيبة وتيرخرفا جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كما أعلن استهداف قوة إسرائيلية في مرتفع أبو دجاج بالأسلحة المناسبة.

بالتزامن مع ذلك، نعى حزب الله اثنين من مقاتليه، قال إن كلا منهما "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وهي العبارة التي يستخدمها للإعلان عن عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف.

ودفع القصف الإسرائيلي أكثر من 83 ألف لبناني إلى النزوح من منازلهم، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.