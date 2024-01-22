فقد اعتبر زعيم المعارضة، يائير لابيد، أن القضاء على حماس، يتطلب إخراج المحتجزين من غزة أولا.

وأضاف أنه أبلغ نتنياهو، بدعم أي اتفاق مهما كان مؤلما، وحتى لو كان الثمن وقف الحرب.

ويشير الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان في حواره لـ "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية أن إسرائيل أبلغت أهالي المختطفين بأنها تقترب من تحقيق الأهداف المرسومة نتيجة للضغط العسكري والعملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة، مضيفا:

لإسرائيل هدفين رئيسيين وهما إطلاق سراح المختطفين بالدرجة الأولى، وتحييد القوة العسكرية لحركة حماس.

رفض إسرائيل مطالب حماس بوقف إطلاق النار بشكل كامل وإطلاق سراح السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية.

لم يكن بنيامين نتنياهو من اتخذ القرار بمواصلة الحرب وإنما مجلس الحرب، من خلال رئيس أركان جيش الدفاع ووزير الدفاع.

لا يكترث يحيى السنوار بأمر الإفراج عن السجناء بمقدار اهتمامه بمصيره ومصير محمد ضيف.

إذا لم يتم القضاء على حماس وقادتها، وإذا سمح نتنياهو بوقف إطلاق النار، فلا يوجد ضمانات تضمن عدم عودة حماس لمهاجمة إسرائيل كما فعلت في الماضي.

وجود اختلاف في الرؤى بين بيني غانتس وغادي آيزنكوت حول مسألة القيادة.

إثر انتهاء الحرب لن يكون لبنيامين نتنياهو وجود على رأس الحكومة الإسرائيلية أو ضمن حزب الليكود.

تمكن إسرائيل من إضعاف قوة حماس واقترابها من الوصول إلى يحيى السنوار وتحرير المختطفين.

إطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية سيؤدي إلى عودة الحرب إلى إسرائيل والمنطقة مرة أخرى، وهذا ما حدث في الماضي خلال اتفاق إطلاق سراح جلعاد شليط.

مصالح نتنياهو

ويجيب الكاتب الصحفي يواف شتِيرن عن مدَى قدرة إسرائيل عَلى تحقيق أهدافها بعد مرور 4 أَشهر مِنَ الحرب المدمرة عَلَى قَطَاعِ غَزَّة مُوَضِحًا: