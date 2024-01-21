وأشارت مصادر لنجاة شخصية كبيرة في حزب الله من عملية الاغتيال، التي استهدفت سيارة حمايته جنوبي لبنان، فيما قتل شخص آخر.

وأشارت مصادر سكاي نيوز عربية إلى أن الشخصية الناجية من عملية الاغتيال الإسرائيلية، هي فادي سليمان، وهو قائد القطاع الأوسط بحزب الله.

ومن جهتها، قالت المصادر إن القتيل هو فضل سليمان وهو مسؤول حماية شحصية قيادية في حزب الله.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية أن اثنين من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية قتلا اليوم الأحد في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان.



وقال سكان ومصادر أمنية إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع القريب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني، ولم يتضح الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم.

وأشار مراسل سكاي نيوز عربية أن الغارات الإسرائيلية وقعت على أطراف بلدة رميش ومحيطها في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وكانت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، قد قتلت السبت عنصرين من حزب الله، بينما كانا يستقلان سيارة، في حادثة مشابهة لحادثة الأحد.