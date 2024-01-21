ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق".

واعترف المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، فإنهم لم يحققوا هدفهم المتمثل في تدمير حماس.

وقال تقرير الصحيفة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من مقاتلي حماس، بحسب تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، وهي حصيلة أقل من هدف إسرائيل المتمثل في تدمير الحركة.

وعلى الرغم من أن حماس تكبدت آلاف الضحايا، وفقا للتقييمات الأميركية والإسرائيلية، إلا أنها "تهدف ببساطة إلى البقاء على قيد الحياة في هذا الصراع"، حسبما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير عن هدف حماس: "ليس عليك أن تفوز، كل ما عليك فعله هو ألا تخسر".