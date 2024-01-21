وقالت تلك المصادر إن غالبية القتلى سقطوا في الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في الحديدة وحجة وذمار وتعز والبيضاء.

ووفقا لتلك المصادر فقد قتل 3 من الحرس الثوري الإيراني و6 من عناصر حزب الله اللبناني بالإضافة إلى اثنين من الفصائل المسلحة العراقية.

وأكدت المصادر أن الخبراء الأجانب لقوا حتفهم في عمليات منفصلة ومواقع مختلفة.

وأسفر القصف الأميركي البريطاني عن تدمير منصات صاروخية ومخازن للطائرات المسيرة بالإضافة إلى إحباط عدد من العمليات التي كان الحوثيون يعملون على تنفيذها واستهدافهم للملاحة الدولية.