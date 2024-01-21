ففي قطاع غزة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خان يونس، جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الجيش الحربية استهدفت حي الأمل، غربي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 قتيلا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

اقتحامات واعتقالات في الضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين.

وأفادت مصادر في البلدة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة ودارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز.

وأضافت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، بعد اقتحامها عددا من المنازل وتفتيشها في البلدة.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عارورة، شمال رام الله، واعتقل عددا من المواطنين.

كذلك اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية من عدة مداخل وسيرت دورياتها في شوارع المدينة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بعدد كبير من آلياتها العسكرية والثقيلة، رأس الجورة، مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأغلقت عدة طرق في المكان، ومنعت المواطنين الدخول والخروج إلى عدة أحياء في المدينة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما جابت قوات الجيش الإسرائيلي عدة شوارع في المدينة، وتمركزت في الطريق لاذي يربط رأس الجورة بمنطقة بئر المحجر، وداهمت عددا من المنازل.