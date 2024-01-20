وذكرت المصادر، إن القتيلين في السيارة المستهدفة هما من وحدة الإمداد العسكري في حزب الله.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر أمنية في لبنان لرويترز إن غارة إسرائيلية على جنوب لبنان قتلت اليوم السبت عضوين في حركة حماس، بينما كانا يستقلان سيارة.

ولم يصدر بيان رسمي من أي جهة بشأن هوية المستهدفين في هذه الغارة، حتى الآن.

وتشن إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان مستهدفة الجماعات الفلسطينية المسلحة المتمركزة هناك بالإضافة إلى جماعة حزب الله اللبنانية التي تطلق صواريخ عبر الحدود على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق إن الاستهداف جرى عبر صاروخ أطلق من طائرة مسيرة على سيارة على طريق بلدة البازورية على طريق البازورية جنوبي لبنان.