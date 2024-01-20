وقالت "سانا": "هجوم يرجح أنه إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في حي المزة في دمشق".

ونقتل سانا عن مراسلها قوله إن هجوما استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".

غير أن أنباء تقارير تحديثت بوقوع "انفجار ضخم في حي المزة وسط دمشق وأنباء عن استهداف إسرائيل لشخصية مهمة".

ولم تذكر الوكالة طبيعة المبنى السكني المستهدف ولا هوية من يقطنه، كما لم تتطرق لوقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن،: "دوي انفجار في دمشق"، غير أنه لم يكشف تفاصيل أخرى عن سبب الانفجار.