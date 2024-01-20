وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي لغزة، وقال الخصاونة إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".

ونفت إسرائيل اتهامها بارتكاب جرائم حرب.

وقال الخصاونة إنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الأردني خلال حدث بكلية لندن للاقتصاد "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأميركيين وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".