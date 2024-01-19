وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس "تعلن عن تضامنها الكامل مع الأردن، وتطالب إسرائيل باحترام المدنيين والطواقم الطبية".

وأشاد البيان بجهود الأردن في "معالجة الأمور الإنسانية لصالح المدنيين في قطاع غزة".

كما حثت فرنسا على ضرورة تكثيف التعاون لتحسين الجهود الإنسانية، مشيرة إلى أهمية "مراعاة ظروف سكان غزة".

وكان المستشفى الميداني قد تعرض لهجوم مؤخرا، مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين الأردنيين العاملين به، إضافة إلى إصابة فلسطيني كان يتلقى العلاج.