وأضاف هاليفي الذي كان يتفقد الجنود في غزة: "إننا نتفهم التوترات الموجودة بالنسبة لجنود الاحتياط العالقين بين ساحة المعركة والمنزل، نحن نعمل وفق الخطة ونسحب بعض القوات، ونعلم جيدا أننا سنستدعيها مرة أخرى".

والخميس، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن إسرائيل سحبت الآلاف من جنودها من غزة بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد حماس.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت مخاوف بعض المسؤولين الإسرائيليين، على اعتبار أن الانسحاب سيقوض الهدف الاستراتيجي المتمثل في القضاء على حركة حماس، مما قد يعرض البلاد لهجمات جديدة أخرى.

وأوضحت أن القرار بسحب إحدى الفرق الإسرائيلية الأربعة في غزة يمنح إسرائيل إمكانية نشر قواتها في بؤر التوتر الأخرى، مثل الضفة الغربية والحدود مع لبنان.

ودعت واشنطن مرارا وتكرارا إسرائيل إلى تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة في غزة، الأمر الذي سيسمح بالحد من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، وبتوزيع المساعدات الإنسانية بحرية أكبر.

وقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات الصحية في غزة.