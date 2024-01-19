وقال المصدر الفلسطيني إنه تم عقد اجتماع بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين الفلسطيني والمصري لتنظيم عمل المعابر الحدودية مع مصر

وكشف أنه يجري الحديث عن فتح معبر كرم أبو سالم لحركة الأفراد والبضائع من وإلى مصر، وإغلاق معبر رفح في الترتيبات المقبلة.

وفيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب، أوضح المصدر ذاته أن السلطة الفلسطينية جاهزة لاستلام الحكم في غزة بعد الحرب.

وأضاف: "لكن بشرط أن تتم عملية إعادة إعمار غزة من خلالها ولا مانع لدى السلطة الفلسطينية في وجود هيئة إشراف دولية وعربية على الإعمار وصرف الأموال المرصودة لذلك ".