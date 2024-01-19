وأضاف غادي يزنكوت، وهو أيضا قائد الجيش سابقا، أن اتفاق وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

واعتبر أن أولئك الذين يزعمون أنه يمكن تحرير الرهائن من خلال الضغط العسكري "ينشرون الأوهام".

وكانت تعليقات يزنكوت التي بثتها القناة 12 الإسرائيلية في وقت متأخر من الخميس، أحدث علامة على تزايد الخلاف بين القادة السياسيين والعسكريين حول اتجاه الحرب الإسرائيلية على حركة حماس.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل تام وقف الحرب، قبل تحقيق "أهدافها" وفق وجهة نظره، وهي القضاء على حماس وتحرير أكثر من 100 رهينة متبقية في قطاع غزة.

وأدى الصراع، الذي دخل الآن شهره الرابع ولا يظهر أي علامة على نهايته، إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 24 ألف فلسطيني قتلوا، بينما شرد ما يقترب من مليوني شخص.