وأفاد الجهاز الأمني في إقليم كردستان في بيان بأن طائرة مسيرة مسلحة أطلقتها "ميليشيا خارجة عن القانون" على مطار أربيل أسقطت الساعة 11:06 مساء بتوقيت العراق.

وفي وقت سابق أفاد مصدران أمنيان بأنه جرى اعتراض طائرة مسيرة مسلحة وإسقاطها نحو الساعة 7:10 مساء بالتوقيت المحلي، وسمع دوي انفجار بالقرب من المطار.

لكن جهاز مكافحة الإرهاب نفى وقوع ذلك الهجوم وقال في بيان إنه لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة.

وفي حادث منفصل، أفاد مسؤولون أمنيون بأن طائرة مسيرة عسكرية مجهولة الهوية تحطمت في محافظة ديالى الواقعة بشرق البلاد على الحدود مع إيران مساء الخميس.

وذكرت مصادر بالشرطة أن قوات الأمن العراقية أغلقت موقع التحطم الذي يبعد نحو 60 كيلومترا شرقي مدينة بعقوبة.

وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن أجزاء من حطام الطائرة المسيرة تم أخذها لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد هوية الطائرة والتي لم يتم الكشف عنها بعد.