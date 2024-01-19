وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية أن السلطات تحقق في الأمر.

وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قد قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب أربع طائرات مسيرة منها وإحاطتها على بعد نحو 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.

وأوضحت "أمبري" في مذكرة أنه "تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيرة في الماء. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. لم تتضرر الناقلة وواصلت رحلتها".

وذكرت شركة الأمن البحري أن الطائرات المسيرة ظلت قريبة من الناقلة، مشيرة إلى أن هذا هو الحادث الثاني الذي تتعرض له السفينة التي لم يتم الكشف عن اسمها.

كذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضا إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر باليمن، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في المنطقة منذ نوفمبر إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وإثارة قلق قوى كبرى.

ويقول الحوثيون إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة وهددوا بتوسيع هجماتهم.

وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الهجمات على أهداف للحوثيين لتقليل قدرتهم على شن هجمات في البحر الأحمر.