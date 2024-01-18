وقالت الخارجية الأميركية في بيان، الخميس، إن واشنطن حصلت على التزام من دول في المنطقة بمشاركتها في إعمار غزة بعد نهاية الحرب "إذا كان هناك مسار حقيقي لقيام دولة فلسطينية".

كما قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن "حل الدولتين يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكدا على "حق الفلسطينيين أن يعيشوا في دولة مستقلة وبسلام".

وأضاف كيربي: "ستكون هناك مرحلة ما بعد الحرب في غزة، ويجب أن يكون هناك حكم في القطاع يمثل تطلعات الفلسطينيين".

وتابع المسؤول الأميركي البارز: "نرى الآن تخفيض عدد القوات الإسرائيلية في غزة، بعد حث الولايات المتحدة على ذلك. نركز في المرحلة الحالية على توفير ما تحتاجه إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد حماس وإيصال المساعدات لسكان القطاع".

وفي السياق ذاته، قال كيربي إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الحوثيين أو في المنطقة، لكن "يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا".

وأوضح أن "الضربات العسكرية على الحوثيين تصعب عليهم القيام بهجمات" في البحر الأحمر.