وقالت القناة، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تحضير طرود غذاء لتكون جاهزة لتوزيعها على سكان المناطق الشمالية، في حال اندلعت حرب مع حزب الله.

وكانت إسرائيل أمرت سكان المناطق الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان بإخلاء منازلهم، تحسبا لأي تصعيد عسكري.

ويتناغم تقرير القناة مع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، عندما اعتبر أن احتمال نشوب حرب شمالا على جبهة لبنان "أكبر مما كان عليه في الماضي".

وقال هاليفي خلال تفقده مناورة عسكرية قرب الحدود مع لبنان: "لا أعرف توقيت الحرب في الشمال، لكنني أستطيع أن أقول إن احتمال نشوبها في الأشهر المقبلة أكبر مما كان عليه في الماضي".

وأضاف: "سنبدأها مع الكثير من الميزات والانتصار والثقة الذاتية في النفس لدينا، وثقة منخفضة عندهم (في إشارة إلى حزب الله اللبنانية والفصائل المتحالفة معه)".

ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، دخل حزب الله على خط المواجهة، وفتح جبهة قتال شمالي إسرائيل.

ويتبادل حزب الله وفصائل أخرى متحالفة معه من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، الهجمات بشكل يومي عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.