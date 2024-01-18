وكشفت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها، التي كان الجيش الإسرائيلي أعلن تفكيكها في شمال قطاع غزة.

وبحسب المصدر نفسه، فقد بدأت الحركة أيضا في تعيين قادة جدد مكان من تم اغتيالهم.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يراقب هذه المحاولات، ويعتبرها "مجردة من القدرات العسكرية".

وكان البيت الأبيض ذكر، في وقت سابق من هذا الشهر، أن حماس ما تزال تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد أكثر من 3 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة، منذ هجوم حماس المفاجئ في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

ويقول القادة الإسرائيليون إن الحرب على غزة لن تتوقف حتى يتم "القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية والبشرية".