الخطوة الأميركية تريد بها إدارة بايدن إضعاف القدرات العسكرية للجماعة الموالية لإيران وإنهاء تهديداتها المستمرة للملاحة البحرية في البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية.

ويقول الدبلوماسي الأميركي السابق جيرالد فيرستين خلال حوار في برنامج غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة بدأت تتحرك وتغير من سلوك هذه الجماعات، مضيفا:

إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين ضمن قائمة الإرهاب تعد خطوة هامة للحيلولة دون استمرار تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

تأمل الولايات المتحدة في أن يؤثر إعادة إدراج الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية على السلوك الإيراني تجاوبًا مع المخاوف الواردة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم الإنساني للعديد من اليمنيين الذين كانوا تحت سيطرة الحوثيين، أصدر بايدن قرارا بسحب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية.

الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا وحربا إقليمية في المنطقة.

تسعى إدارة بايدن إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في سياستها تجاه اليمن: الأول: حماية السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الثاني منع تصاعد النزاع في غزة وتحولها إلى حرب إقليمية، أما الهدف الثالث العمل على إيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن.

لا أحد في المنطقة يرغب في رؤية الحوثيين على رأس السلطة في اليمن.

لا يمكن الرد على الحوثيين عسكريا حفاظا على سلامة اليمنيين.

التردد الأميركي

من جهته، يقول الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري إن الإجراءات الإدارية الأخيرة للولايات المتحدة كانت مترددة ولم تأخذ في الاعتبار الشرعية اليمنية والتحالف بأن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية أخطر حتى من داعش والقاعدة، وهذه وجهة نظر تمثل رأي الغالبية من اليمنيين المجتمعين من النخبة والشعب.