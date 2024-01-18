وأكد كيربي في مؤتمر صحفي أنه "إذ أوقف الحوثيون الهجمات فسننظر في إعادة تصنيفهم على قائمة الإرهاب، وإن استمروا في هجماتهم على الملاحة الدولية فكما قال الرئيس لن نتردد في توجيه ضربات أخرى لهم".

وفيما يلي أبرز ما قاله كيربي:

• نحاسب الحوثيين وهناك طرق أخرى ونحن نستعمل كل الأوراق لإقناعهم بوقف الهجمات.

• نتخذ ما يلزم من إجراءات حتى لا تؤثر العقوبات المفروضة على الحوثيين على الشعب اليمني.

• أزلنا اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب في السابق لسد الحاجة الإنسانية على الأرض آنئذٍ.

• جميع السفن التي استهدفتها هجمات الحوثيين لم تكن متوجهة إلى إسرائيل بل إلى دول أخرى.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وشدد ميلر، على أن هذه الخطوة ستوفر أدوات لفرض عقوبات على الجهات الأخرى التي تدعمهم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تُعتبر من أعمال الإرهاب، مؤكدة أن هدف القرار هو محاسبة الحوثيين على الأعمال الإرهابية التي يقومون بها.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ "سكاي نيوز عربية"، أن إعادة إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة الإرهاب، جاء بناء على ما سماه "إصرار" البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الـ "سي آي أيه" تحقيق ذلك، كون الأمر يتيح للولايات المتحدة صلاحيات عسكرية وأمنية أوسع لمواجهة التنظيم المدعوم من إيران.