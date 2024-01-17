وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن تصنيف الحركة المتحالفة مع إيران على أنها جماعة "إرهابية عالمية" يؤدي إلى فرض عقوبات قاسية عليها، ويهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو خطف سفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.

لكنها ليست المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية، فمتى كانت أول مرة؟