وتعطلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة، منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وقال المرصد في بيان على منصة "إكس"، إن "الانقطاع الذي يدخل الآن يومه السادس هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".

وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية "بالتل" باللوم في انقطاع الاتصالات على "القصف العنيف" الذي تنفذه إسرائيل على القطاع، الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

ومنذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل قصفا مدمرا على غزة قتل فيه أكثر من 24 ألف شخص، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في القطاع.