ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول في الهيئة قوله: "بناء على توجيهات المسؤولين السياسيين، ستخضع 5 شاحنات محملة بالأدوية للتفتيش الأمني عند معبر كرم أبو سالم".

وأضاف: "بعد نهاية التفتيش، ستدخل الشاحنات إلى قطاع غزة".

يأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى، الأربعاء، موافقته للسماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة والرهائن، الذين تحتجزهم حماس، بالدخول إلى القطاع دون فحصها من قبل إسرائيل.

ومن المتوقع أن تدخل الشحنة القادمة من قطر إلى غزة في وقت لاحق من الأربعاء، بعد أن وصلت إلى حدود القطاع.

وكان وزير الأمن القومي في إسرائيل، إيتمار بن غفير، دعا نتنياهو إلى ضرورة "التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس"، مضيفا: "هي مسؤوليتكم ومسؤولية مجلس الوزراء الحربي والمصغر".

وتوصلت إسرائيل وحماس، اللتان تخوضان حربا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق الثلاثاء يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، حسبما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي قادت الوساطة بين الطرفين.