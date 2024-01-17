وأكد غوتيريش في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري على دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة.

واندلعت الحرب بعد هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذاك تبادلا يوميا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وقال غوتيريش إن "اتساع رقعة (القتال) الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرا كارثيا تماما. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن".

كما يسود التوتر بسبب هجمات ينفذها المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تجنّب المزيد من الفوضى.

وقال "من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية".

وكرّر غوتيريش دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وقال: "أعتقد أن الوضع الحالي أظهر بأن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة".