ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني قوله، خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي:

الضربات على العراق كانت تستهدف أنشطة الموساد الإسرائيلي ضد طهران.

نحترم وحدة أراضي العراق.

قدمنا معلومات استخباراتية للعراق بشأن أنشطة الموساد في كردستان العراق.

طهران سترد بقوة على أي هجوم على أمنها القومي.

طهران استهدفت "الإرهابيين" فقط في باكستان.

الإرهابيون المستهدفون في باكستان على صلة بإسرائيل.

هجمات "محور المقاومة" على إسرائيل ومصالحها ستنتهي إذا انتهت الحرب في غزة.

وكانت إيران أطلقت، خلال الساعات الماضية، 11 صاروخا تجاه ما قال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "المقر الصهيوني" في إقليم كردستان العراق، في إشارة إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد".

عقب ذلك، استهدفت صواريخ ومسيرات إيرانية مقرين لما يسمى بجماعة "جيش العدل" في باكستان، وهي جماعة بلوشية تسعى إلى فصل محافظة سيستان وبلوشستان عن إيران.

وقالت الحكومة الباكستانية إن ضربة إيرانية على أهداف داخل باكستان أسفرت عن مقتل "طفلين بريئين" وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم يعد "انتهاكا غير مبرر" للمجال الجوي للبلاد.