أكد الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة، أن هذه المرحلة تتطلب المزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل تحقيق تطلعات وأماني المواطنين الكويتيين.