وأضاف ربيع أن تعليق بعض الشركات عبورها لقناة السويس أمر مؤقت.

وتابع قائلا: "سنواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".

تراجع في الإيرادات

رئيس هيئة قناة السويس، قال يوم الجمعة الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وحسبما ذكر ربيع لبرنامج تلفزيوني محلي، فإن الممر البديل لقناة السويس عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، في ظل طول مدة العبور لنحو أسبوعين من خلال الممر المائي البديل.

وأوضح أن هذا يمثل عبئا على الخطوط الملاحية وسلاسل التوريد، ومن بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع.

وأكد أن قناة السويس تقوم بتقديم خدمات عديدة من بينها الترسانات والإصلاح، وزوارق الطوارئ والإسعاف إلى جانب عمليات التأمين الفني حال وصولها مصر، مشيرا إلى أن قناة السويس الأكثر أمانا كما توفر الوقت والمال.