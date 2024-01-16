وأوضح ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأدوية والمساعدات سترسل غداً الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية، على متن طائرتين تابعتين للجيش القطري، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.

وأكد الأنصاري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.