وأكدت القيادة الوسطى أن هذه هي أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية فتاكة تزود بها إيران الحوثيين منذ بداية الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خلال نوفمبر الماضي حيث تشمل الشحنة أسلحة تقليدية متقدمة من ضمنها قطع صواريخ بالستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن بالإضافة الى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي.

وأشارت إلى أن القوات البحرية التابعة لها قامت بمصادرة المركب الشراعي ليلاً وهو يقوم بنقل غير قانوني لمساعدات فتاكة مقدمة من إيران لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن كجزء من حملة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر .



ولفتت "سنتكوم" إلى أن هذه العملية هي أول عملية مصادرة للأسلحة التقليدية المتقدمة الفتاكة التي زودتها إيران بالحوثيين منذ بداية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر 2023.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من إيران أو مليشيا الحوثي بشأن ما ورد في بيان "سنتكوم".