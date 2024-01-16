وأكد وزير الخارجية الأردني على أن عمان تدعم جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف الوزير الأردني، خلال مؤتمر مشترك نظيرته الأسترالية، أن "الفشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سيكون له تداعيات خطيرة"، مؤكدا على أن "كل يوم يمضي دون وقف العدوان يذهب ضحيته الكثير من أهالي غزة".

وكان الصفدي حذر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني يورغوس جيرابيتريتيس في وقت سابق، من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "تهدّد أمن المنطقة برمّتها" ولن توفر الأمن لإسرائيل.

وقال الصفدي إن "هذه الحرب لن تجلب إلى إسرائيل أمناً، هذه الحرب تهدد أمن المنطقة برمتها، وآن وقت أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤوليته وأن يتخذ قراراً بوقف هذا العدوان".

وأضاف "إننا الآن أمام مفترق، إما أن نسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ولوزراء متطرفين في حكومته بفرض أجندتهم المتطرفة على المنطقة وعلى العالم وبالتالي إطالة هذا العدوان وتوسعته من أجل إطالة عمر رئيس الحكومة السياسي... وإما أن يقول العالم كفى وأن يتخذ الخطوات اللازمة لنوقف هذا الدمار، وهذا الجنون، ولنضع المنطقة على طريق واضحة من أجل حل الصراع برمته".