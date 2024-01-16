وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن بغداد أدانت اليوم الثلاثاء "العدوان" الإيراني على أربيل الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم "مقر تجسس" إسرائيليا في إقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقا لبيان الخارجية العراقية، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الافعال المدانة.

الرئيس العراقي يدين

وفي وقت لاحق، دان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، القصف على مدينة أربيل واعتبره انتهاكا للسيادة وتقويضا للأمن والاستقرار، وذلك في تغريدة نشرها على موقع إكس.

وقال الرئيس العراقي إن "حسم المسائل يكون عبر الحوار وليس الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها".

قصف إيراني على أربيل

وكان الحرس الثوري الإيراني شن قصفا صاروخيا، في وقت متأخر من يوم الاثنين، على ما زعم أنه "موقع تجسس" إسرائيلي بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل، وعلى أهداف مرتبطة بتنظيم داعش في شمال سوريا.

وقتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون بعد استهداف صواريخ منطقة راقية بالقرب من القنصلية في أربيل، وفقا لمجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه إنه "دمر أحد مقرات الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، في المنطقة الكردية بالعراق".

ذكر بيان آخر أنه أطلق عددا من الصواريخ الباليستية على "تجمعات لمجموعات إرهابية" بينها أهداف لتنظيم داعش في سوريا ودمرها.

وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وتسود مخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة في غزة إلى جبهات أخرى في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة تدين بشدة "الضربات الصاروخية الإيرانية المتهورة" في أربيل، مضيفا أن هذه الهجمات "تقوض استقرار العراق".