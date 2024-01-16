ففي رام الله، أفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي "بطن الهوى" بالمدينة، وحاصرت احدى البنايات، وفرضت حصارا على الحي.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت بناية سكنية في حي بطن الهوى بمدينة رام الله، قبل أن تقتحمها وتدهم منزل الطبيب أيسر البرغوثي، وتحقق مع أفراد عائلته، وأخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقا لوفا ونقلا عن شهود عيان، اعتدت قوات الاحتلال على مواطنين في "بطن الهوى"، بينما أجرت تحقيقات ميدانية مع القاطنين في الشقق السكنية في المبنى المحاصر، والمباني المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في السابع من الشهر الجاري، بتهمة مشاركته واثنين آخرين بإطلاق نار في منطقة "عيون الحرامية" شمال رام الله.

وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من مدن الضفة الغربية المحتلة فجر الثلاثاء، حيث اعتقلت مواطنين من مدينة قلقيلية، و11 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بينما أصيب مواطنان واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر، شرق نابلس، وأحياء من المدينة.