وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي " تم في وقت سابق اليوم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه عدة أهداف جوية مشبوهة فوق الأراضي اللبنانية في منطقة يارون ورميش، علماً بأن هذه الأحداث قد انتهت."

وكانت قد شنت إسرائيل غارة على منطقة قرب مدينة صور جنوبي لبنان، الأحد، في أول قصف لهذه المنطقة منذ التصعيد مع حزب الله الذي بدأ تزامنا مع حرب غزة.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن المنطقة المستهدفة تقع بين صديقين وقانا.

واستمرت التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل في ذلك اليوم حيث شهدت تحليقا كثيفا للطيران الإسرائيلي في القطاعين الأوسط والشرقي، مع سماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن سلسلة من الغارات.