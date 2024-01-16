وفي بيان له قال الحرس الثوري الإيراني إن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".

وأضاف البيان: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقاً."

وفي بيان آخر له، قال الحرس الثوري إنه استهدف مقرا للموساد في أربيل، مشيرا إلى أن "المركز الصهيوني الرئيسي مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة لاسيما ضد إيران".

ونقل الإعلام الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني القول إن "تنظيم داعش تعرض للاستهداف في "سوريا المحتلة" ردا على الهجمات "الإرهابية" التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة بإيران."

وأكد البيان مواصلة الحرس الثوري عملياته الهجومية " حتى الأخذ بالثأر لآخر قطرة دم."

لا استهداف لمنشآت أميركية

من جانب آخر، قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن الضربات الصاروخية في العراق لم تستهدف أي منشآت أميركية ولم تقع إصابات في صفوف الأميركيين.

وقالت مصادر محلية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل في إقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية ومساكن مدنيين.

وقال مصدران طبيان إن قتيلين وخمسة جرحى من المدنيين نقلوا إلى مستشفى محلي بعد الانفجارات.

وأفادت مصادر أمنية أن مطار أربيل العراقي أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن صافرات الإنذار سمعت في أربيل، مشيرا إلى أن الصواريخ أطلقت من مدينة كرمنشاه الإيرانية حسبما أوردت مصادر أمنية.

ونفذت إيران في الماضي ضربات في منطقة كردستان بشمال العراق قائلة إن المنطقة تستخدم كنقطة انطلاق للجماعات الانفصالية الإيرانية وكذلك عملاء إسرائيل.

وحاولت بغداد معالجة المخاوف الإيرانية بشأن الجماعات الانفصالية في المنطقة الحدودية الجبلية، وتحركت لنقل بعض أعضائها في إطار اتفاق أمني تم التوصل إليه مع طهران في عام 2023.