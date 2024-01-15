وقال غالانت في مؤتمر صحفي "يعيش الفلسطينيون في غزة وبالتالي سيحكمها الفلسطينيون في المستقبل. يجب أن تنبثق حكومة غزة المستقبلية من قطاع غزة".

وأضاف "في نهاية الحرب، لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة. لن تكون حماس قادرة على الحكم والعمل كقوة عسكرية في قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ الحكومة المستقبلية ستكون "بديلاً مدنياً"، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ قواته ستتمتّع بـ"حرية العمل" بشكل يهدف لحماية الإسرائيليين.

وتخوض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة منذ العام 2007، حرباً مع إسرائيل بعدما شنّ مقاتلوها هجوماً على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وأسفر الهجوم عن مقتل حوالى 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى أحدث الأرقام الإسرائيلية.

ورداً على ذلك، أدّى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للحركة.