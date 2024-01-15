وأعلنت وزارة الصحة، مقتل الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في القلب، في مدينة دورا، إضافة إلى نقل 10إصابات، بينها 4 خطيرة في الشريان الرئيسي بالفخذ إلى مستشفى دورا الحكومي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقت لاحق، أعلن مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي، عن مقتل الفتاة عهد محمود أولاد محمد (23 عاما)، متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت بلدة دورا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، مما أسفر عن وقوع جرحى.