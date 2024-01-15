وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت على ميزانية معدلة للدولة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليارشيقل (15 مليار دولار).

ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.

وفي العام الماضي، وافقت إسرائيل على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقا إضافيا.