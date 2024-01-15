وخلال مباراة في الدوري التركي لكرة القدم، وضع اللاعب عصبة على معصمه جاء فيها "100 يوم. 07/10" في إشارة إلى تاريخ هجوم حماس غير المسبوق داخل إسرائيل وبدء الحرب في قطاع غزة.

وقال اللاعب الإسرائيلي خلال استجوابه حسبما أوردت محطة التلفزيون التركية الخاصة "أن تي في"، "لم استفز أحدا. أنا لست مؤيداً للحرب. ثمة رهائن إسرائيليون في غزة".

ويجد لاعب الإسراييلي إين كارزيف نفسه أيضا في عين العاصفة في تركيا الاثنين، بسبب نشره عبر انستغرام "100 أعيدوهم إلى الديار الآن"، في إشارة إلى الرهائن.

من جانبه، أعلن نادي باشاك شهير في اسطنبول المعروف بقربه من الرئاسة التركية فتح تحقيق انضباطي في حق كارزيف بعد هذا المنشور.

وذكرت محطة "أن تي في" أن إسرائيل أرسلت طائرة خاصة لنقل يخزيكيل إلى الدولة العبرية.

ودعت إسرائيل رعاياها ألى مغادرة تركيا منذ بدء الحرب بسبب التأييد الكبير للفلسطينيين فيها.