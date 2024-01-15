ووسط هذه الأجواء، قالت الأمم المتحدة إن المائة يوم من الحرب على غزة كانت بمثابة مائة عام لسكان القطاع. وأوضح المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر حملة تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف.

يعيش سكان قطاع غزة مأساةَ نزوح لم تتوقّف منذ بدء الهجماتِ الإسرائيلية في السابع من أكتوبر. ويقولُ الكثير من النازحين إن ما تعرضوا له يذكرهم بتجربة أجدادهم في نكبة عام 1948.

مآسي النزوح

تعبر المتحدثة باسم الأنوروا، تمارا الرفاعي، خلال حديثها لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، عن قلقها وحزنها إزاء هذه المأساة التي ألحقت الضرر بالعديد من الأسر وشردت ويتمت العديد من الأطفال.