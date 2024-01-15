واوضحت الفصائل في بيان لها أنها استهدفت قاعدة الجير، وكونيكو في سوريا، وقاعدة مطار أربيل في العراق.

وبينت الفصائل أن هذه الهجمات تأتي في ظل تصعيدها لعملياتها بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي أوقات سابقة، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، بعد أيام على اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، في انعكاس للتوتر الإقليمي المتصاعد على خلفية تلك الحرب.

وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.

وأحصت واشنطن أكثر من 100 هجوم على قواتها في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر.