وبهذا يكون الرقم التقريبي لأعداد الضحايا منذ 100 على بدء الحرب على غزة حوالي 100 ألف بين قتيل وجريح ومفقود، أي بمعدل يومي للضحايا يصل إلى 1000.

ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، وبحسب بيان نشر أمس الجمعة وبعد مرور 100 يوم على القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، فإن 23708 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 60005 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن نحو 151 فلسطينيا قتلوا وأصيب 248 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

معارك عنيفة

يأتي هذا فيما شهد اليوم المئة من الحرب على غزة، معارك عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وسط القطاع وجنوبه.

وتركز القتال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكذلك في البريج والمغازي وسط غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من سلاح الهندسة، في معارك جنوب غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوفه إلى 188 قتيلا، وذلك منذ بدء الحرب البرية على القطاع.

قصف بري وبحري وجوي

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قتل وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة، في سلسلة غارات شنتها الطائرات والمدفعية والزوارق الإسرائيلية، على مختلف مناطق قطاع غزة.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية، قولها إن 4 قتلى وصلوا إلى مجمع الشفاء بمدينة غزة، كما قتل شخص على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما جرى انتشال 10 قتلى من احد المنازل بعد تراجع الآليات الإسرائيلية عن مدخل مخيم المغازي.

نحو مليوني نازح في قطاع غزة

قال المُتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن الوضعَ الإنساني في قطاع غزة يواجهُ حالة انهيار.

وأشار أبو حسنة إلى أن أكثرَ من 1.9 فلسطيني نزحوا من بيوتهم في غزة، أي ما يقارب من 90 في المئة من عدد سكان القطاع.