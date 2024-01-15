بعد مرور 100 يوم على بدايتها، باتت الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بمثابة الصراع الأطول زمنا والأكثر دموية وتدميرا بين الجانبين.
اندلع القتال في 7 أكتوبر الماضي عندما شنت حماس هجوما مميتا على جنوب إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، استهدفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، ما أحدث دمارا غير مسبوق وسوى أحياء بأكملها بالأرض.
وقال مراقبو الأمم المتحدة إن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، كما أوقف العمل في أكثر من نصف مستشفيات القطاع وتسبب في انتشار الجوع هناك.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قلص عملياته حاليا في المنطقة الشمالية من غزة والتي تضررت بشدة.
ولكن في الجنوب، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن قادة حماس يختبئون، فإنه يتقدم بكامل قوته.
وفي غضون ذلك، اندلعت مناوشات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية عبر الحدود كل يوم تقريبا منذ بدء الحرب.
وتنشر أسوسيتد برس إطلالة على أهم الإحصاءات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى المراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة:
- إجمالي القتلى
- عدد القتلى الفلسطينيين في غزة: 23843
- عدد القتلى في إسرائيل: أكثر من 1200
- عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 347
- القتلى المدنيون
- حصيلة القتلى المدنيين في غزة جراء الحرب غير معروفة بالتحديد، لكن النساء والأطفال يشكلون ما يقدر بثلثي عدد القتلى
- عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل في 7 أكتوبر: 790
- عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة: 148
- عدد القتلى من العاملين في مجال الصحة في غزة: 337 على الأقل
- عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة: 82
- القتلى من الجنود والمسلحين
- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314
- عدد المسلحين الذين قتلتهم إسرائيل: أكثر من 8000
- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة: 188
- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الجبهة الشمالية: 9
- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة أو "حوادث" في غزة والشمال: 29
- حجم الدمار/الوضع الإنساني في غزة
- نسبة المباني المتضررة/المدمرة في غزة: 45-56 بالمائة
- عدد مستشفيات غزة التي تعمل بشكل جزئي: 15/36
- عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون "الجوع والمجاعة الكارثية": 576600 (26 بالمائة من السكان)
- نسبة المباني المدرسية المتضررة في غزة: أكثر من 69 بالمائة
- عدد المساجد المتضررة: 142
- عدد الكنائس المتضررة: 3
- عدد سيارات الإسعاف المتضررة: 121
- عدد الطلاب خارج المدارس: 625000 (100 بالمائة من الطلاب)
- الإصابات
- عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 60005
- عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية: أكثر من 4000
- إجمالي عدد المصابين الإسرائيليين: 12536
- عدد الجرحى من الجنود الإسرائيليين في الهجوم البري: 1085
- عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 أكتوبر: 2496
- النزوح
- عدد الفلسطينيين المهجرين في غزة: 1.9 مليون (85 بالمائة من سكان غزة)
- عدد الإسرائيليين النازحين من البلدات الحدودية الشمالية والجنوبية: 249263 (2.6 بالمائة من السكان)
- الرهائن/الأسرى
- عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر: نحو 253
- عدد الرهائن المفرج عنهم: 121
- عدد الرهائن الذين تم اقتيادهم في 7 أكتوبر وما زالوا في القطاع: 132
- 111 رجلا و19 امرأة وطفلان
- 121 إسرائيليا و11 أجنبيا
- عدد الرهائن الذين قتلوا أو توفوا في أسر حماس: 33
- عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال توقف القتال لمدة أسبوع: 240
- الذخائر
- عدد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل: 14 ألف صاروخ