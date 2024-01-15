وقال الجيش الإسرائيلي إن الشابين نفذا هجوما على قاعدة عسكرية إسرائيلية، من دون وقوع إصابات.

ونقل الشاب القتيل إلى إحدى المستشفيات في رام الله، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي المصابين الآخرين.

وتعليقا على الحادث، قال الجيش إن "الجنود من الوحدة 636 الذين نفذوا نشاطا استباقيا في منطقة لواء بنيامين، تمكنوا من تحييد إرهابيين اثنين ألقيا قنبلة على قاعدة عسكرية قرب مدينة رام الله".

وأضاف: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".