ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن غالانت قوله: "تحاول حماس الربط بين غزة والضفة الغربية، وإشعال الأوضاع في المنطقة".

وأضاف: "علينا أن نمنع ذلك بكل الطرق ونتعامل مع مسألتي العمال والمال"، مشيرا إلى أن "هذا قد يضر بقدرتنا على تحقيق أهدافنا الحربية".

ويشير غالانت بحديثه عن "العمال والمال" إلى السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى إسرائيل للعمل، بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب المجمدة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهما القضيتان اللتان كانتا مثيرتين للجدل إلى حد كبير بين أعضاء "الكابينت" منذ بداية الحرب.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه "يأمل أن تقبل الحكومة موقف الجيش الإسرائيلي والشاباك بشأن كل ما يتعلق بالعمال والمال".

وتابع: "سأقول ذلك بأوضح طريقة ممكنة: وجود سلطة فلسطينية قوية من أفضل المصالح لأمن إسرائيل".