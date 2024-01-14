وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن المنطقة المستهدفة تقع بين صديقين وقانا.

واستمرت التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، الأحد، حيث شهدت تحليقا كثيفا للطيران الإسرائيلي في القطاعين الأوسط والشرقي، مع سماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن سلسلة من الغارات.

وأفادت مراسلتنا أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف ميس الجبل، بينما قصفت المدفعية 4 منازل غير مأهولة في العباسية، بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وفي المقابل، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن السلطات طلبت من سكان البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان إخلاء منازلهم، بعد عدة هجمات شنها حزب الله.

وفي وقت سابق من الأحد، قال مسؤولون طبيون إن صاروخا موجها أطلق من لبنان قتل امرأة تبلغ من العمر 76 عاما وابنها في قرية بشمال إسرائيل، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قتله 4 مسلحين خلال محاولتهم عبور الحدود مع لبنان.

وتصاعدت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية في غزة على حركة حماس، المستمر منذ ما يزيد على 3 أشهر.