وتم تلقي حوالي 3000 من الطلبات خلال أحداث يوم 7 أكتوبر، والتي قُتل فيها حوالي 1200 شخص واحتُجز حوالي 240 آخرين كرهائن.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Eran" ديفيد كورين: "فيما يتعلق بالصحة العقلية لجميع مواطني إسرائيل، من المهم أن نفهم أن العدد الهائل من الطلبات هو دليل على الحاجة إلى المساعدة".

وأضاف: "إنها طلبات صعبة ومفجعة حقا تم تلقيها منذ بداية هذه الأحداث والكارثة الثقيلة التي حلت بدولة إسرائيل".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها المئة في قطاع غزة، وخلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، في ظل جهود عالمية تهدف لوقف إطلاق النار والوصول لهدنة جديدة يتم بموجبها إطلاق سراح مزيد من الرهائن والأسرى.